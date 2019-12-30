"В дурку увезут и обколят уколами": сотрудники санатория в Красноярске угрожали детям

В минздраве Красноярского края проводят расследование издевательств некоторых сотрудников над воспитанниками детского противотуберкулезного санатория.

Ранее видеокадры из санатория "Пионерская речка" были обнародованы на сайте красноярского телеканала "ТВК".

На них, в частности, видно и слышно, как одна женщина в белом халате кричит на ребенка и грубо хватает его за руку, а другая грозит сидящему на полу ребенку, что его "в дурку увезут и обколят уколами".

Уже 27 декабря, когда были обнародованы эти видеокадры, в санатории состоялось экстренное совещание его руководителей и краевого минздрава.

На сайте ведомства сообщается, что составлено заявление на имя инспектора по делам несовершеннолетних Октябрьского района, и уже на следующий день инспектор ПДН опросил детей и сотрудников санатория.

Сотрудники, которые были запечатлены на видео, отстранены от контактов с детьми до конца расследования. По окончании проверки к сотрудникам будут приняты самые строгие меры воздействия, говорится в сообщении.