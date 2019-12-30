Для новейшего российского истребителя разрабатывают новое вооружение

Для истребителя пятого поколения Су-57 создают новые виды вооружения, рассказал глава "Объединенной авиастроительной корпорации" Юрий Слюсарь. Глава ОАК напомнил, что сейчас идут испытания боевого самолета с новым двигателем, пишет агентство РИА Новости.

Что касается недавнего крушения истребителя в Хабаровском крае, то такие инциденты исключать никогда нельзя, считает Слюсарь. Все-таки Су-57 – новый, сложный самолет, который проходит жесткие испытания, и должен совершить тысячи полетов.

В любом случае, главное – пилот выжил, а информация, полученная в ходе расследования падения, будет использована для улучшения боевого самолета.

Помимо прочего, глава ОАК отметил, что по новому контракту в войска начинают поступать модернизированные истребители-бомбардировщики Су-34М. Новые боевые машины будут превосходить предшественников в два раза. Слюсарь выразил надежду, что Су-34 смогут еще долго оставаться актуальными и современными самолетами, а также регулярно обновляться.

В заключении Юрий Слюсарь сообщил, что экспортная версия новейшего истребителя МиГ-35 получит другую кабину. ОАК уже ведет переговоры с зарубежными компаниями.