Отец Нурмагомедова посоветовал Кадырову не биться с Емельяненко

Отец действующего чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова высказался по поводу возможного боя между главой Чечни Рамзаном Кадыровым и Александром Емельяненко. По мнению Абдулманапа Нурмагомедова, Кадырову не стоит соревноваться с профессиональным спортсменом.

"Рамзан Ахматович очень хорошо готов физически. Кадыров один из самых крепких среди чиновников. Достаточно, если он будет чемпионом среди руководителей регионов страны", – цитирует отца Хабиба "Спорт-Экспресс".

Также он отметил, что результат возможного боя Кадырова с Емельяненко-младшим непредсказуем. "В этом поединке может быть все что угодно. Если Рамзан Ахматович упадет, как это скажется на его республике?", – задается вопросом Нурмагомедов-старший.

Напомним, что ранее глава Чечни вызвал Александра Емельяненко на бой. Позже он пошутил, что нокаутирует российского бойца смешанного стиля единственным ударом в пятом раунде.