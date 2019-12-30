В столице изъяты десятки тысяч упаковок незаконных аналогов снюса

Сотрудники Роспотребнадзора во время рейдов изъяли 45 тысяч упаковок незаконных аналогов снюса. Торговать так называемым жевательным табаком официально нельзя с 2015 года, однако предприниматели обходят запрет.

На прилавках появились аналоги, где табак заменен на синтетический никотин. Им накачивают ароматизированные пакетики, леденцы, мармелад — все, чтобы сделать этот товар максимально привлекательным для подростков.

При этом каждая такая конфета может содержать дозу, эквивалентную трем пачкам табака. Случаев отравления среди несовершеннолетних было уже немало.

- Поясните, пожалуйста, что это за товар?

- У менеджера все!

- Вы реализуете данный товар, что это такое, можете пояснить?

- Вчера только можно было продавать, сегодня уже нет?

- Что это такое, как это называется?

- Это никотиновые…

- Что никотиновые?

- Безникотиновые!

Из точек, где выявили нарушения, товар изъяли. Их владельцам придется заплатить крупный штраф.