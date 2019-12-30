Мария Захарова: поляки пытаются переиграть ситуацию

Вызов российского посла Сергея Андреева в польский МИД – это попытка Варшавы переиграть ситуацию в свою пользу. Об этом заявила в эфире программы "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" официальный представитель МИД России Мария Захарова. "Это дипломатическая рутина", — отметила она.

"Владимир Путин не сказал ничего, что до этого мы не знали. Зачем вызвали посла? Все очень просто: для того, чтобы моментально переиграть эту ситуацию в свою пользу и расставить соответствующие акценты", — сказала Мария Захарова, подчеркнув, что Россия по-прежнему привержена итогам Второй мировой войны и тому, как их описали с юридической точки зрения и закрепили Нюрнбергским трибуналом.

Посла Андреева пригласили для беседы в МИД Польши после того, как российский лидер Владимир Путин назвал польского дипломата 30-х годов Юзефа Липского "сволочью и антисемитской свиньей", поскольку тот поддержал идею Гитлера о высылке польских евреев в Африку.



По словам самого Андреева, разговор с директором восточного департамента вышел "жестким, но вполне корректным". Стороны изложили свою точку зрения на ситуацию.

В эфире ток-шоу "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" Мария Захарова также сообщила, что МИД России планирует комплексно ответить на притеснения журналистов агентства Sputnik Эстония.

По ее словам, в Москве прекрасно осведомлены, кто именно стоит за всеми "пакостями" в отношении Sputnik Эстония, и готовы ответить на это "комплексно и интересно".

Ситуация вокруг эстонского бюро Sputnik обострилась осенью, когда местные филиалы зарубежных банков заморозили переводы средств на нужды бюро, а арендодатель потребовал, чтобы сотрудники агентства до конца февраля покинули арендуемое в Таллине помещение.

В МИА "Россия сегодня", которому принадлежит Sputnik, позднее заявили, что эстонские власти грозят работникам агентства уголовными делами, если они не прекратят трудовые отношения с головной организацией.

Владимир Путин назвал давление на Sputnik в Эстонии удивительным цинизмом, а представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир призвал власти республики воздержаться от ограничений в отношении журналистов агентства.