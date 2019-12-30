ФАС возбудила дело против сервиса Booking.com

В отношении агрегатора Booking.com Федеральная антимонопольная служба России возбудила дело.

Как отмечается в сообщении ведомства, нарушение заключается в навязывании гостиницам, отелям, хостелам на территории РФ "условий договора о необходимости обязательного предоставления и соблюдения паритета цен и номеров, а также условий взаимодействия с закрытыми группами пользователей".

Ранее ФАС потребовала от сервиса онлайн-бронирования отелей Booking.com исключить условия, в соответствии с которыми российские отели не могут продавать номера по более низким ценам.

Ведомство предписало агрегатору устранить из соглашений с российскими отелями требования о паритете цен в течение месяца, передает ТАСС.