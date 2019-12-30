Дерзкий водитель бросил "гранату" посреди дороги в Петербурге

Петербургская полиция разыскивает водителя, бросившего под колеса следовавших позади машин, предположительно, страйкбольную гранату. Очевидец снял хулигана на видео.

Инцидент произошел днем 29 декабря на Дунайском путепроводе. На кадрах видно, как водитель белой Skoda после перестроения через два ряда высунул в окно руку, в которой держал гранату, неспешно выдернул чеку и бросил под колеса следовавшей позади машины. Раздался громкий хлопок, но о повреждениях и пострадавших ничего не сообщалось.

"Если граната, то страйкбольная какая-то или вообще фейерверк. Ибо даже если бы это была условная РГД, у всех вокруг бы уже давно стекла вылетели, в том числе у машины, которая снимала", — написал пользователь соцсети.

Хулигана разыскивает полиция.