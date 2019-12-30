Известный иркутский шаман утонул на Байкале. Об этом сообщает ГТРК "Иркутск". Машина Михаила Огдонова провалилась под лед. Спасти его не удалось.

Как уточняется, ЧП произошло недалеко от деревни Малый Хужир в Ольхонском районе. "УАЗ" ушел под лед на расстоянии около 200 метров от берега. Незамедлительно на место прибыли спасатели. Пассажира удалось вытащить, он жив. По информации пресс-службы регионального управления МЧС России, для обнаружения затонувшей машины пришлось использовать видеокамеру. Она и показала, что примерно на глубине 7 метров лежит машина с человеком внутри.

Погибшего шамана удалось поднять на поверхность. Операция по подъему машины станет возможна только, когда лед будет более толстым.