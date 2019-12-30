РФС продлил контракты с тренерами сборных России Кержаковым и Лихачевым

Официальный сайт Российского футбольного союза сообщил о продлении контрактов с наставником национальной команды по пляжному футболу Михаилом Лихачевым и страшим тренером юношеской сборной России по футболу Александром Кержаковым.

Также продлили соглашения с РФС Дмитрий Хомуха (юношеская сборная России 2002 года рождения), Елена Фомина (женская сборная России) и Евгений Кузьмин (женские сборные России по мини-футболу).

Сохранили свои посты Станислав Коротаев (юношеская сборная России 2003 года рождения), Иван Шабаров (юношеская сборная России 2004 года рождения) и Валентин Гавва (женские молодежная и юниорская сборные России).