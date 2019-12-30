Пенсионер погиб в гараже и случайно убил семейную пару

В Коми семейная пара погибла по вине водителя, который надышался выхлопными газами и невольно отравил владельцев соседнего гаража, сообщает "ProГород".

Трагедия произошла днем 22 декабря под Ухтой, когда 61-летний мужчина отправился в гараж за машиной. Идея прогреть ее за закрытыми дверями оказалась фатальной: пенсионер потерял сознание и скончался.

Обнаружила тело его супруга, обеспокоенная долгим отсутствием мужа. А день спустя в соседнем боксе были найдены тела 50-летней женщины и 58-летнего мужчины. Как показала экспертиза, выхлопные газы через щели проникли в соседнее помещение и убили семейную пару.