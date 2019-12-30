Чемпионат России-2020 по фигурному катанию пройдет в Челябинске

Стали известны место и время проведения чемпионата страны по фигурному катанию в 2020 году. Турнир состоится в Челябинске. Соревнования пройдут с 24 по 27 декабря. Об этом сообщил генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России Александр Коган.

"Чемпионат России по фигурному катанию в 2020 году состоятся в Челябинске с 24 по 27 декабря", – цитирует спортивного чиновника РИА Новости.

Напомним, что чемпионат страны-2019 по фигурному катанию прошел в Красноярске.