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30 декабря 201917:05 Антон Подковенко

"Новогодних" террористов задержали по наводке ЦРУ

"Новогодних" террористов задержали по наводке ЦРУ

Суд в Санкт-Петербурге уже сегодня изберет меру пресечения задержанным по подозрению в подготовке терактов. Заседание будет закрытым. Одного из обвиняемых уже доставили в суд. Двух подозреваемых задержали 27 декабря. В ходе обысков были обнаружены доказательства, что они готовили взрывы на новогодние праздники в людных местах. Позже стало известно, что задержать злоумышленников помогли сведения, которые передали американские спецслужбы.

Задержанные признали, что намеревались устроить теракты в Петербурге во время новогодних праздников. Два гражданина России, боевики запрещенной в нашей стране ИГИЛ. Есть видео, где они приносят клятву верности делу международного терроризма.

У них изъяты ножи, патроны, средства связи. По данным ФСБ России, есть все улики, подтверждающие подготовку этими людьми терактов. Боевики задержаны на основании информации, полученной "от американских партнеров", это официальная формулировка. Наводку дало ЦРУ.

Владимир Путин позвонил Дональду Трампу и поблагодарил лидера США за переданные по линии спецслужб сведения, которые помогли предотвратить теракты. Во время разговора президенты условились о продолжении сотрудничества в сфере борьбы с терроризмом.

Предотвращение теракта в Петербурге более чем красноречиво говорит о результативности сотрудничества спецслужб России и США, отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Это не первый случай взаимодействия российских и американских спецслужб. Два года назад США предупредили российских коллег о готовящемся теракте в Казанском соборе в Петербурге. Тогда раскрыли целую подпольную ячейку ИГИЛ, участники которой собирали бомбу в квартире на Литовской улице. Террористов задержали, как и на этот раз. Тогда Владимир Путин тоже позвонил Трампу. Заверил, в том числе, что российские спецслужбы при получении информации насчет террористических угроз в отношении США незамедлительно передадут ее Штатам.

Тогда же, в 17-м году, американские СМИ много писали о том, что Трамп на встрече с Сергеем Лавровым поделился с ним некоей "сверхсекретной" информацией, что террористы планировали взорвать самолет, летящий в Америку, пронести бомбу в ноутбуке. Российский министр впоследствии говорил, что никаких тайных сведений Трамп ему не рассказывал, а говорили они о том, как ликвидировать ущерб, нанесенный администрацией Барака Обамы, в частности, "взаимодействию России и США по борьбе с международным терроризмом", которое происходит и сейчас.

"Проблема борьбы с терроризмом, она даже как-то подталкивает наших политиков быть все-таки поближе друг к другу. Все это, конечно же, засекречено, много информации потом проверяется – не днями, неделями, а месяцами, и поэтому мы в общем-то не знаем обо всех этих контактах, когда глава одного государства благодарит главу другого государства за содействие спецслужб в разоблачении преступников", — говорит президент Союза "Офицеры группы "Альфа" Алексей Филатов.

На высшем уровне к этой теме возвращаются регулярно. Прошлой весной Дональд Трамп звонил Путину, и в рамках разговора о вопросах стратегической стабильности речь шла, в том числе, о борьбе с международным терроризмом, которая в России ведется жестко.

В Хабаровском крае только что задержан 45-летний вербовщик международной террористической организации. По данным ФСБ, он сначала общался с преступниками через мессенджеры, а потом и сам вступил в незаконную группировку, выкладывал в соцсети видео с призывами финансировать террористов. Ему грозит до 20 лет лишения свободы, как и задержанным в Петербурге боевикам. В их отношении возбуждено уголовное дело по статье 205 — участие в деятельности террористической организации.

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