Экс-главбух "Седьмой студии": мой долг - изобличить Серебренникова

Мещанский суд Москвы 30 декабря отказал в рассмотрении в особом порядке уголовного дела бывшего главного бухгалтера "Седьмой студии" Нины Масляевой.

Аргументировано это было сомнением судей в том, что Масляева выполнила все условия досудебного соглашения, передает ТАСС.

Рассмотрение дела в общем порядке назначено на 13 января.

Между тем, бывший главбух "Седьмой студии" Нина Масляева, признавшая вину в особо крупном мошенничестве, во время речи в суде назвала причиной заключения сделки со следствием свой долг изобличить хищения бюджетных средств режиссером Кириллом Серебренниковым и его коллегами, передает "Интерфакс".

Отвечая на соответствующий вопрос судьи, Масляева пояснила, что ее роль "заключалась в нахождении фирм-однодневок и сдаче недостоверной финансовой отчетности в министерство культуры".

Дело экс-главбуха "Седьмой студии" было назначено к рассмотрению в особом порядке (без исследования доказательств), поскольку на стадии следствия Масляева заключила соглашение о досудебном сотрудничестве, но во время процесса 30 декабря судья Татьяна Шанина поставила вопрос об изменении порядка на общий (то есть с изучением всех доказательств).

В середине ноября худрук "Гоголь-центра" и основатель "Седьмой студии" режиссер Кирилл Серебренников в очередной раз заявил, что не имел отношения к финансовой стороне работы проекта "Платформа", где, как считает следствие, было похищено более 130 миллионов рублей.