Новогодняя классика: смотрите лучшие фильмы на телеканале "Россия 1"

В новогодние праздники телеканал "Россия 1" подготовил для зрителей подборку самых любимых и душевных советских фильмов, а также сразу несколько премьер.

Так, 31 декабря в 12:00 можно будет посмотреть замечательную комедию "Девчата", снятую в 1961 году по одноименной повести Бориса Бедного.

Затем канал покажет сразу два прекраснейших фильма Леонида Гайдая: в 14:20 — "Операцию "Ы" и другие приключения Шурика", а в 16:15 — "Бриллиантовую рука" с Юрием Никулиным, Андреем Мироновым и Анатолием Папановым в главных ролях.

В 18:05 в эфир выйдет самый кассовый фильм за всю историю советского кино, комедия "Джентльмены удачи", которую давно "разобрали" на цитаты.

Ну, а в 19:30 телеканал "Россия 1" покажет главный новогодний хит — картину "Ирония судьбы, или С легким паром!". Уже 30 лет этот фильм является неотъемлемым символом новогодних праздников.

В этом году, благодаря "Мосфильму", Государственному телерадиофонду и специалистам ВГТРК, старые фильмы заиграют новыми красками. "Девчат", "Операцию Ы" и "Бриллиантовую руку" зрители смогут увидеть в формате высокой четкости, а "Джентльменов удачи" и "Иронию судьбы" — впервые в широкоэкранном формате и в полностью отреставрированном качестве (при оцифровке были полностью удалены дефекты пленки, кроме того фильмам вернули изначальные цвета).

1 января 2020 года телезрителей ждет сразу несколько громких премьер.

В 18:30 в эфир выйдет новая комедия Сергея Урсуляка "Одесский пароход". В основу сюжета легли знаменитые произведения Михаила Жванецкого. Актерский состав тоже не скромный: Ирина Муравьева и Чулпан Хаматова, Владимир Машков, Сергей Маковецкий, Сергей Гармаш. Это кино — просто праздник какой-то!

В 20:45 канал покажет самый кассовый фильм 2017 года "Последний богатырь". Сказка Дмитрия Дьяченко никого не оставит равнодушным: обычный парень Иван по воле случая переносится из современной Москвы в фантастическую страну Белогорье, населенную героями русских сказок. Здесь волшебство — неотъемлемая часть быта, а спорные вопросы решаются битвой на богатырских мечах.

А в 22:45 зрителей опять ждет премьера — приключенческая экшн-комедия "Миллиард" с Владимиром Машковым в главной роли. В основе сюжета комедийного боевика — дерзкое преступление. Миллиардер будет вынужден пойти на ограбление собственного банка в Монте-Карло, а его помощниками должны стать его же дети, выросшие без отца.

Но и на этом премьеры не заканчиваются! 2 января в 01:20 телеканал покажет картину "Черновик" — фантастический фильм режиссера Сергея Мокрицкого, снятый по одноименному роману Сергея Лукьяненко. Главный герой — талантливый дизайнер компьютерных игр Кирилл, который должен стать таможенником между параллельными мирами. Сможет ли он разгадать тайну этих таинственных миров и узнать, кто и зачем ими управляет?

Проведите праздничные выходные вместе с телеканалом "Россия 1". Смотрите эти и другие фильмы в эфире и на сайте Russia.tv в режиме онлайн-трансляции!