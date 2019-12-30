"Реал" хочет продлить контракт с Бензема

Руководство мадридского "Реала" заинтересовано в продлении соглашения с нападающим "сливочных" Каримом Бензема. Действующий контракт 32-летнего французского футболиста с "королевским клубом" истекает летом 2021 года.

По информации As, стороны планируют продолжить сотрудничество. Речь может идти о пролонгации договора на один или два сезона.

Бензема выступает за мадридскую команду с 2009 года. В нынешнем сезоне француз провел 23 матча за "Реал", забив в них 16 мячей.