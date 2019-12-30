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30 декабря 201916:48

Сотрудник автомойки разбил угнанный у замглавы Ростуризма внедорожник

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Замглавы Ростуризма Сергей Корнеев на время остался без своего Range Rover Sport. Чиновник отогнал внедорожник на автомойку, никак не ожидая, что на нем отправится кататься один из сотрудников и попадет в аварию. ДТП попало в объектив камеры наблюдения.

 

В сервис на Школьной улице Корнее пригнал свой автомобиль утром 29 декабря. Спустя пару часов, около 11:15, внедорожник снес ограждение на улице Савушкина, при этом за рулем находился 26-летний сотрудник автомойки. Оформлять ДТП он не стал, а скрылся с места, вернув ключи администратору.

Неладное владелец обнаружил ближе к вечеру, когда приехал забирать Range Rover Sport. Внятного объяснения, где его машина, он не получил, а потому отправился в полицию.

Подозреваемого — гражданина Белоруссии — пока не задержали.

Корнеев был назначен заместителем руководителя Ростуризма в конце 2014 года, по сей день остается вице-президентом Российского союза туриндустрии.

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