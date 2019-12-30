Сотрудник автомойки разбил угнанный у замглавы Ростуризма внедорожник

Замглавы Ростуризма Сергей Корнеев на время остался без своего Range Rover Sport. Чиновник отогнал внедорожник на автомойку, никак не ожидая, что на нем отправится кататься один из сотрудников и попадет в аварию. ДТП попало в объектив камеры наблюдения.

В сервис на Школьной улице Корнее пригнал свой автомобиль утром 29 декабря. Спустя пару часов, около 11:15, внедорожник снес ограждение на улице Савушкина, при этом за рулем находился 26-летний сотрудник автомойки. Оформлять ДТП он не стал, а скрылся с места, вернув ключи администратору.

Неладное владелец обнаружил ближе к вечеру, когда приехал забирать Range Rover Sport. Внятного объяснения, где его машина, он не получил, а потому отправился в полицию.

Подозреваемого — гражданина Белоруссии — пока не задержали.

Корнеев был назначен заместителем руководителя Ростуризма в конце 2014 года, по сей день остается вице-президентом Российского союза туриндустрии.