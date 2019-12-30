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30 декабря 201917:38

Отец Греты Тунберг стал веганом не для спасения климата, а для спасения дочери

AP Images

16-летняя шведская экоактивистка Грета Тунберг стала приглашенным редактором и ведущей специальной предновогодней программы радиостанции BBC.

В этой программе интервью дал отец активистки Сванте Тунберг. Он рассказал, что стал веганом не для спасения климата, а ради спасения своей дочери.

Отец Греты — актер, продюсер, сценарист и режиссер – вспомнил события трех-четырехлетней давности, когда его дочь перестала есть и разговаривать с другими людьми.

Сванте Тунберг также сообщил, что его жена — оперная певица и бывшая участница конкурса "Евровидение" Малена Эрнман — по той же причине полностью изменила свою карьеру и отказалась от авиаперелетов, поскольку они наносят ущерб окружающей среде.

Отец Греты отметил, что эти поступки дали их дочери "много энергии" и позволили ей преодолеть сложный этап в жизни.

Рассказал он и о том периоде, когда у девочки был диагностирован синдром Аспергера (одна из форм аутизма). Тогда, сказал Сванте, они стали очень много времени проводить вместе, чтобы решить эту проблему сообща.

Что касается отношения к бурной деятельности дочери по защите экологии, то, признался Тунберг, как родитель он сначала не особо обрадовался этому.

"Это плохая идея, когда ваша собственная дочь сама ставит себя на передний край такого огромного вопроса, как климатические изменения". – признался Сванте Тунберг.

Он говорит, что дочь счастлива, а ему тревожно.

Всего вести традиционные новогодние передачи в период с 26 по 31 декабря радиостанция BBC, помимо Греты Тунберг, пригласила еще пятерых известных личностей. В предыдущие годы ведущими специальных новогодних и рождественских программ на BBC были британский принц Гарри, ученый Стивен Хокинг, американская актриса Анджелина Джоли и другие знаменитости, передает ТАСС

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