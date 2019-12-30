Формула-1. Квят стал лидером сезона по количеству обгонов

Российский пилот Toro Rosso Даниил Квят стал первым по количеству обгонов в прошедшем сезоне чемпионата мира по автогонкам в классе "Формула-1". На этапах Гран-при-2019 россиянин сумел 69 раз успешно объехать соперников.

Подсчетами обгонов озаботилось финское издание Helsingin Sanomat. Вторым по этому показателю оказался бывший партнер Квята по команде Александер Албон, по ходу чемпионата перешедший в Red Bull. Тройку лучших замкнул Кими Райкконен из Alfa Romeo.

Напомним, что в прошедшем сезоне российский пилот Toro Rosso занял 13-е место, набрав 37 очков.