Экс-президенту Марий Эл продлили арест до второго апреля

Экс-президент Марий Эл Леонид Маркелов останется под арестом до 2 апреля. Об этом сообщает ГТРК "Марий Эл" со ссылкой на адвоката бывшего главы республики Елену Вяткину. Также арест продлили арест генеральному директору коммерческой структуры Наталье Кожановой и экс-министру сельского хозяйства Ираиде Долгушевой. Они являются фигурантами одного с Маркеловым дела.

Всех троих обвиняемых поместили в СИЗО Нижнего Новгорода. Бывших чиновников подозревают в злоупотреблении служебными полномочиями и взятках.