В СК подтвердили задержание анестезиолога, подозреваемого в изнасиловании пациентки

В пресс-службе департамента здравоохранения столицы прокомментировали появившиеся в СМИ сообщения о том, что в ГКБ имени Ерамишанцева анестезиолог изнасиловал 33-летнюю пациентку, которая находилась в одноместной больнице после операции.

В пресс-службе депздрава РИА Новости сообщили, что от руководства больницы им известно о задержании одного из сотрудников, и сейчас там проводится служебная проверка.

Однако, отметили в пресс-службе, о том, что такой факт действительно был, нельзя утверждать до окончания проверки и вынесения процессуального решения органами предварительного расследования.

Источник в московском управлении СК РФ, со своей стороны, сообщил, что по данному факту возбуждено уголовное дело о насильственных действиях сексуального характера, а подозреваемый арестован.