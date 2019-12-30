Российская шахматистка Лагно стала чемпионкой мира по блицу

В Москве завершился чемпионат мира по шахматам в блице среди женщин. Победу в турнире одержала представительница России Екатерина Лагно. Она сумела набрать 13 очков в 17 встречах, став недосягаемой для соперниц.

Второй оказалась украинка Анна Музычук, на пол-очка отставшая от лидера. Третье место поделили между собой россиянка Валентина Гунина и китаянка Тань Чжуньи (по 12 баллов).

Напомним, что в прошлом году Екатерина Лагно также выиграла чемпионат мира по блицу.