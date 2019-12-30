Крамник попал в тройку призеров шахматного чемпионата мира по блицу

Российский гроссмейстер Владимир Крамник занял третье место на чемпионате мира по блицу, который проходит в эти дни в Москве. Россиянин набрал 15 баллов, что позволило ему стать обладателем бронзовой медали.

Ранее Крамник сообщил о завершении профессиональной карьеры, однако принял решение поучаствовать в домашнем чемпионате мира по блицу. Победу в турнире одержал норвежец Магнус Карлсен, победивший на тай-брейке американца Хикару Накамуру.

Напомним, что в соревнованиях у женщин чемпионкой мира по блицу стала россиянка Екатерина Лагно.