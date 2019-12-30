Не сломлены духом: Донбасс встретил освобожденных

Россия приветствует обмен удерживаемыми лицами между Киевом и Донбассом. В заявлении, которое распространил МИД, отмечается: Москва рассчитывает, что в будущем году стороны не только продолжат подобную практику, но и будут работать над выполнением других положений Минских договоренностей. Принципиальное соглашение об обмене "всех на всех" было достигнуто в начале месяца на Нормандском саммите в Париже. Как освобожденных встречали в Донбассе?

Максим не видел любимую целый год — в бою попал в плен и не знал, вернется ли. В первые же минуты встречи сделал ей предложение.

Их не сломило заключение. Вот бойцы "Беркута". Они работали на Майдане. Потом их бессмысленно и, казалось, бесконечно судили на Украине. Они-то знают, как было в Киеве на самом деле. Рассказывают, как вооруженные протестующие стали стягиваться в центр города, как стреляли в милицию.

Республики Донбасса на обмене пленными приняли 124 человека. Отдали 76. Все они с обеих сторон — граждане Украины. Яркая примета гражданской войны.

Даша Мастикашева в прошлом — чемпионка Украины по тхэквондо. Ей вменяли государственную измену, хранение оружия и вербовку разведчиков. Абсолютно бездоказательно.

Их избивали, унижали, запугивали. Освобожденные рассказывают, как украинские спецслужбы пытают своих граждан. "Пытали холодом. По 8 часов при морозе минус 20 в металлическом автозаке держали", — вспоминают люди.

Пример безграничной стойкости — Мехти Логунов. Ему — 85 лет. Ученый и преподаватель. Житель Харькова. Его осудили на 12 лет за якобы работу на российскую разведку, подбросили флешку с секретной информацией.

"350 человек в СБУ, специалисты разные занимались тем, чтобы сфабриковать одно дело с файлом размером в 50 килобайт. Буду добиваться признания СБУ террористической организацией", — сказал Мехти Логунов.

Этих людей сейчас не показывают на украинских каналах, там — другие герои. Но именно эти жители Украины боролись за свою страну, желая ей лучшей доли. Мехти Логунов в Великую Отечественную потерял шесть родных братьев — они погибли на фронтах. Сам, будучи ребенком, был ранен. Говорит, Украину отдавать националистам ни тогда, ни сейчас нельзя.

Все освобожденные сейчас — в больницах. Они проходят обследование, многим нужна медицинская помощь. Но, главное, они не сломлены духом.