Арестован второй задержанный за подготовку "новогодних" терактов

В Санкт-Петербурге арестован второй подозреваемый в подготовке терактов на новогодние праздники. Дзержинский районный суд постановил отправить Никиту Семенова под стражу на 2 месяца, передает ТАСС.

Ранее аналогичная мера пресечения была выбрана для его предполагаемого сообщника Георгия Чернышева.

Ранее в понедельник ФСБ опубликовало видео с задержанием обоих предполагаемых боевиков, которые являлись членами террористической организации ИГИЛ (запрещена в РФ). По данным правоохранительных органов, молодые люди планировали совершить теракт в людном месте во время новогодних праздников. Оба россиянина уже дали признательные показания. При этом в ФСБ отметили, что предотвратить преступление удалось благодаря информации от коллег из США.