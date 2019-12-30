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30 декабря 201920:45

Российские хоккеисты опустились на последнее место в группе молодежного чемпионата мира

iihf.com

В матче молодежного чемпионата мира по хоккею с шайбой сборная Канады на льду "Остравар-Арены" в Чехии обыграла национальную команду Германии со счетом 4:1 и вышла в лидеры группы В.

У победителей встречи голами отметились Нолан Фут (12-я минута), Лиам Фуди (33), Кален Эддисон (34) и Тай Делландреа (60), а у немцев единственную шайбу забросил Янник Валенти.

Таким образом, канадцы с шестью очками вышли в лидеры группы В, на второй строчке расположились американцы (6 очков), на третье – немцы (3), на четвертой – чехи (3), на пятой – россияне (3), которые опустились на последнее место по дополнительным показателям. В четвертьфинал турнира из группы выйдут четыре лучших сборных.

Напомним, на старте турнира российские хоккеисты уступили Чехии (3:4), затем разгромили Канаду (6:0), после чего проиграли США (1:3). В заключительном матче группового этапа подопечные Валерия Брагина во вторник, 31 декабря, сыграют с командой Германии.

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