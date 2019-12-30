ДТП и 9-балльные пробки: как столица встретила внезапно начавшуюся зиму

В Москве действует желтый уровень опасности. Ожидания снега обернулись для горожан сильной метелью, порывистым ветром и гололедом. На дорогах выстроились 9-балльные пробки. Кроме того, непогода привела сразу к десяткам аварий.

Его все ждали, но пошел он, как всегда, неожиданно, быстро превратив дороги в ледяную кашу. Что такое снег, водители, судя по количеству аварий, забыли.

Еще днем Москва встала в 9-бальных пробках — всем нужно все успеть. А еще Тверскую перекрыли. Когда к вечеру закрутила метель, все кольца столицы окрасились в бардовый цвет автомобильных стоп-сигналов. Зато, шутят водители, закупать снег за границей не придется — зима пришла. По-настоящему, со настоящим снегом.

Стряхнув пыль с уборочной техники, на улицы вышли коммунальщики. Снег и ледяной дождь будут идти в Москве всю ночь. И это — серьезное испытание для воздушных гаваней. Нагрузка на них — пиковая. Только из одного Домодедово на каникулы сегодня улетят 50 тысяч пассажиров.

Пока начавшийся снегопад на работу столичных аэропортов никак не повлиял. В Домодедово задержано всего несколько рейсов — типичная ситуация. Но проблемы возникли с такси. Из-за такой погоды и девятибалльных пробок цены взлетели.

Новогодним подарком в виде снега долго любоваться на придется. Уже 31 декабря обещают до плюс 3 градусов.

"Новогодняя ночь будет по-настоящему теплой, начнется она с полночи при температуре около ноля градусов, при плюсовой температуре и постепенно понизится температурный фон к утру — до трех градусов", — рассказал Роман Вильфанд, исполняющий обязанности директора Гидрометцентра РФ.

1 января немного подморозит. Но затем до самого Рождества температура будет плюсовая. Как говорят синоптики, нас ждет аномально теплый январь.