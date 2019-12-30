"Путин. 20 лет". Ключевые события и эксклюзивные кадры личных фотографов и операторов

Предстоящее 31 декабря станет для российской политики символической датой — ровно 20 лет с того дня, как Владимир Путин стал исполняющим обязанности президента страны. Сегодня официальный сайт главы государства начал публиковать подборку архивных фото- и видеозаписей, на которых запечатлены ключевые моменты биографии российского лидера. Сейчас на сайте 20.kremlin.ru есть кадры, собранные с 2000 по 2004 годы. Многие кадры раньше не публиковались. В ближайшее время их дополнят архивом за другие годы.

Кадры 20-летней давности, навсегда вошедшие в историю. Президент Борис Ельцин передает власть в стране Владимиру Путину. Даже по фотографиям видно, что процесс это не быстрый: совещание с администрацией, передача государственных документов и "ядерного чемоданчика", совместная беседа с патриархом Алексием II. И потом уже исполняющий обязанности президента провожает первого президента по коридорам до самого крыльца. Путин признался: он планировал слушать обращение Ельцина с семьей дома в Санкт-Петербурге, но в итоге – обращался сам!

- Обращаю ваше внимание: ни минуты не будет вакуума власти в стране! Любые попытки выхода за рамки Конституции в стране будут решительно пресекаться!

Как он сам скажет потом, действовать нужно было срочно. Поэтому Путин собирает силовиков и прямо в новогоднюю ночь летит в Чечню, в Гудермес, где идет война. Потому что считает важным быть там и лично поддержать военных.

В подборке на президентском сайте огромное количество фото и видео — отправные точки. Например, эти: март 2000 года, штаб претендента на президентский пост Путина следит за подсчетом голосов. Первые переживания и первые предварительные цифры.

А это — первый полет на боевом истребителе Су-27. Президент решил, так же как летчики, испытать невероятные перегрузки. Причем, как признался потом Владимир Путин, он и этим не ограничился — научился делать фигуру высшего пилотажа.

- А меня научили делать "бочку"!

И это стало потом нормой. Если учения подводного флота, то Путин опускается на глубину вместе с моряками. На подлодке "Карелия" его посвятили в подводники. Прежде, чем принять парад кораблей Черноморского флота в Севастополе, президент Путин с украинским президентом Кучмой облетают всю бухту. Есть кадры первых международных встреч: с только пришедшей во власть канцлером ФРГ Ангелой Меркель, первый визит в Москву американского президента Била Клинтона и даже прогулка по Кремлю.

А во время визита в Японию Путин сменил свой костюм на кимоно и вышел на татами. И объяснил это просто: так он себя чувствует себя как дома.

Встреча с французским лидером Жаком Шираком в 2001 году выходит за рамки переговоров — лидеры вместе рыбачат. А в Генуе на первом для Путина саммите G8 они с президентом Бушем сверяют часы.

Отсматривая опубликованные кадры, можно заметить, что только лишь совещаниями президент старается не ограничиваться. Перед разговором о развитии Омска, например, Путин интересуются ценами в продуктовом магазине. О железнодорожных тарифах говорит с чиновниками непосредственно в поезде, и эта беседа продолжается 12 часов!

Уже в начале 2000-х годов Владимир Путин выстраивает новые отношения с западом. С Сильвио Берлускони они не просто коллеги, а друзья. Итальянский премьер приезжает на выходные в Россию, где морозы за 20 градусов. Примерно в это же время появляется совет Россия-НАТО, где с Москвой хотят на воевать, а сотрудничать.

В Чеченской республике проходит референдум, и жители республики окончательно решают жить дальше в составе и по законам России.

- Никогда в Чечне прямо не обращались к народу. Никогда не спрашивали народ, чего же он сам хочет. Мы это сделали и сделали впервые.

С террористами, ушедшими в подполье, активно борются и дальше. Но примерно через год Владимиру Путину приходится лететь в Грозный по трагическому поводу. Главу республики Ахмата Хаджи Кадырова взрывают во время праздника на стадионе. Ответственность за мир и спокойствие в регионе тогда взял на себя его сын Рамзан.

Менялась республика, менялась и страна. И Путин старается успеть на все большие события лично. Он встречается со строителями, всеми любимыми актерами и никогда не забывает своих первых учителей. Опубликованных фото- и видеосвидетельств невероятно много. Подробно все можно посмотреть на президентском сайте 20.kremlin.ru. Как обещают, это будет архив за 20 лет.