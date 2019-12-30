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30 декабря 201921:40

Крамник – о бронзе чемпионата мира: не ожидал, что смогу так удачно выступить

Владимир Крамник

Владимир Крамник
EPA

Российский гроссмейстер, 14-й чемпион мира Владимир Крамник прокомментировал свое выступление на чемпионате мира по блицу в Москве, по итогам которого он стал обладателем бронзовых медалей.

"Если честно, я не ожидал, что смогу так удачно выступить на чемпионате мира и занять третье место. Это для меня сюрприз, – сказал Крамник, слова которого приводит ТАСС. – В целом я выступил неплохо и поставил бы себе оценку "хорошо".

Напомним, Крамник ранее сообщил о завершении профессиональной карьеры, однако принял решение поучаствовать в домашнем чемпионате мира по блицу. Победу в турнире одержал норвежец Магнус Карлсен, победивший на тай-брейке американца Хикару Накамуру.

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