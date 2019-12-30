Три очка Окулова принесли победу ЦСКА в матче КХЛ с "Локомотивом"

В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) московский ЦСКА на льду домашней арены обыграл в овертайме ярославский "Локомотив" со счетом 4:3 (1:0, 1:1, 1:2, 1:0).

У победителей встречи дубль оформил Константин Окулов (15-я, 65-я минуты) и по разу отличились Максим Мамин (34) и Иржи Секач (59), а у гостей шайбы забросили Николай Коваленко (40), Стефан Да Коста (49) и Александр Свитов (52).

Стоит отметить, что Окулов, помимо дубля, записал на свой счет результативную передачу.

ЦСКА одержал четвертую победу в последних пяти играх и с 63 очками лидирует в Западной конференции, а "Локомотив" в ней же расположился на шестой строчке, имея в активе 49 очков. Железнодорожники потерпели третье поражение кряду.

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ армейцы в субботу, 4 января, на выезде сыграют с "Сочи", а ярославцы днем ранее примут хабаровский "Амур"