Антонов обсудил с Салливаном отношения России и США

Посол России в США Анатолий Антонов встретился с послом США в России Джоном Салливаном. Стороны обсудили текущее состояние и перспективы отношений двух стран.

В ближайшем времени Салливан посетит Москву, передает ТАСС со ссылкой на сообщение, распространенное российским посольством.

Джон Салливан был приведен к присяге 23 декабря 2019 года.