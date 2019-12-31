Миллер: транзит газа через Украину в Европу с 1 января обеспечен

Председатель правления и заместитель председателя совета директоров ПАО "Газпром" Алексей Миллер сообщил, пакет документов для транзита газа через украинскую территорию подписан.

Это значит, что транзит газа через Украину в Европу с 1 января обеспечен. Заключенные договоренности являются пакетной сделкой, восстанавливающей баланс интересов сторон, отмечает ТАСС.

Миллер рассказал, что финальные договоренности были достигнуты после пяти дней непрерывных переговоров между РФ и Украиной в Вене. Был также подписан комплект контрактов и соглашений. С 31 декабря эти документы вступают в юридическую силу. Они датированы 30 декабря 2019 года.

"Газпром" сделал все возможное для достижения договоренностей, подчеркнул Миллер. Компания в очередной раз подтвердила, что является надежным партнером и ответственным поставщиком.