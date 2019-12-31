Российские хоккеистки вышли в полуфинал молодежного чемпионата мира

В четвертьфинале женского молодежного чемпионата мира по хоккею сборная России обыграла национальную команду Швеции, забросив четыре безответных шайбы – 4:0 (2:0, 0:0, 2:0).

В составе российской команды голами отметились Кристина Глухарева (7-я минута), Вероника Коржакова (19), Кристи Шашкина (41) и Вита Понятовская. Отметим, что Шашкина, помимо гола, записала на свой счет две результативные передачи.

Таким образом, россиянки вышли в полуфинал турнира, где в среду, 1 января, сыграют с американками. Вторую путевку в финал турнира разыграют между собой сборные Канады и Финляндии.