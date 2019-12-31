Форвард "Рейнджерс" Артемий Панарин примет участие в Матче звезд НХЛ

Национальная хоккейная лига назвала имена хоккеистов, которые примут участие в Матч звезд, который пройдет с 24 по 26 января 2020 года на льду арены "Энтерпрайз-Центр" в Сент-Луисе. В список участников вошел лишь один россиянин – Артемий Панарин.

Ранее от участия в Матче звезд НХЛ отказался российский нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин, который был избран капитаном Столичного дивизиона. 34-летний форвард "Кэпиталз" мотивировал свой отказ желанием лучше подготовиться к матчам за свой клуб.

НХЛ объявила состав участников "Матча звезд НХЛ 2020". Артемий Панарин — единственный представитель России. https://t.co/AHEyHrCWZ1 — NHL Россия (@NHLrussia) December 30, 2019

Столичный дивизион: Кайл Палмиери ("Нью-Джерси"), Мэтью Барзал ("Айлендерс"), Артемий Панарин ("Рейнджерс"), Трэвис Конекны ("Филадельфия"), Джейк Гюнтцель ("Питтсбург"), Джон Карлсон ("Вашингтон), Дуги Хэмилтон ("Калгари"), Сет Джонс ("Коламбус"), Йоонас Корписало ("Коламбус"), Брэйден Холтби ("Вашингтон").

Атлантический дивизион: Остон Мэттьюс ("Торонто"), Давид Пастрняк ("Бостон"), Джек Айкел ("Баффало"), Тайлер Бертуцци ("Детройт"), Энтони Дюклер ("Оттава"), Виктор Хедман ("Тампа"), Ши Уэбер ("Монераль"), Туукка Раск ("Бостон"), Фредрик Андерсен ("Торонто").

Тихоокеанский дивизион: Коннор Макдэвид, Леон Драйзайтль (оба — "Эдмонтон"), Анже Копитар ("Лос-Анджелес"), Логан Кутюр ("Сан-Хосе"), Элиас Петтерссон ("Ванкувер"), Якуб Сильверберг ("Анахайм"), Мэттью Ткачак ("Калгари"), Марк Джиордано ("Калгари"), Дарси Кюмпер ("Аризона").

Центральный дивизион: Патрик Кэйн ("Чикаго"), Натан Маккиннон ("Кололрадо"), Тайлер Сегин ("Даллас"), Райан О’Райлли ("Сент-Луис"), Марк Шайфли ("Виннипег"), Алекс Пьетранджело ("Сент-Луис"), Роман Йоси ("Нэшвилл"), Джордан Биннингтон ("Сент-Луис"), Коннор Хеллебайк ("Виннипег").