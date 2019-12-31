Болельщики ЦСКА признали Влашича лучшим футболистом команды в декабре

Болельщики московского ЦСКА признали хорватского атакующего полузащитника Николу Влашича лучшим футболистом команды в заключительном месяце уходящего 2019 года.

По итогам голосования среди поклонников "красно-синих" 22-летний футболист набрал 33 процента голосов и обошел по этому показателю голкипера Игоря Акинфеева (16%) и хавбека Ивана Облякова (13%). Всего в голосовании приняли участие 6956 человек.

🔴🔵 Болельщики #ЦСКА признали лучшим игроком армейцев в декабре Николу Влашича! https://t.co/0U5ebeg9R5 pic.twitter.com/Ol2M5WXHuP — ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) December 30, 2019

Напомним, Влашич в составе армейцев принял участие во всех трех декабрьских матчах и забил победный мяч в ворота "Эспаньола". Отметим, что хорват признан футболистом месяца второй раз подряд.