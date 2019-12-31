МЧС России переходит в режим повышенной готовности на время новогодних праздников

Подразделения МЧС России перешли в режим повышенной готовности на время новогодних праздников.

С сегодняшнего дня, 31 декабря, и до 9 января спасатели будут дежурить в местах массовых гуляний, а также на всех рождественских богослужениях в ночь с 6 на 7 января.

Сотрудники МЧС совместно с полицией проведут рейды в местах стихийной торговли пиротехникой, передает телеканал "Россия 24". Кстати, площадки для запуска фейерверков определены заранее, в России их более 4 тысяч. В основном, это парковые зоны.

По статистике, в новогодние и рождественские праздники число пожаров в России значительно увеличивается. Спасатели напоминают о необходимости соблюдения мер безопасности.