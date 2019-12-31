В Уругвае введен режим ЧС из-за роста насилия в отношении женщин

Чрезвычайную ситуацию объявил президент Уругвая из-за убийств женщин и насилия в отношении слабого пола. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте администрации главы государства.

"Ввиду волнений, вызванных недавними актами насилия в отношении женщин, президент решил объявить чрезвычайное положение на национальном уровне из-за насилия по половому признаку. Борьба за жизнь, свободную от гендерного насилия, предполагает изменение культурных матриц, которые поддерживают авторитарные и доминирующие связи с девочками, мальчиками, подростками и женщинами всех возрастов", — говорится в распоряжении.

По данным полиции Уругвая, в стране ежедневно регистрируется более 100 жалоб на насилие по половому признаку. Согласно данным общественных организаций, в этом году от рук мужчин погибли 35 женщин, передает телеканал "Россия 24".