В Канаде 200 авиарейсов отменили из-за ледяного дождя и снегопада

Ледяной дождь и снегопад стали причиной отмены около 200 рейсов в аэропортах на востоке Канады. Об этом сообщил телеканал CTV.

Отмены коснулись аэропортов Оттавы, Торонто и Монреаля. В основном, затронуты рейсы внутри страны, передает телеканал "Россия 24".

По данным Метеобюро Канады, к вечеру вторника, 31 декабря, в восточных провинциях может выпасть до 20 сантиметров снега — это почти половина месячной нормы осадков.