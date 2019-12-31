Обновленные часы башни Биг-Бен оповестят Великобританию о Новом годе

Главный символ Великобритании – часы на башне Биг-Бен – снова начнут работать после реставрации циферблата. Они пробьют в полночь, оповещая британцев о Новом годе.

В британском парламенте сообщили, что технические испытания обновленного механизма проводились в течение трех дней. В полночь 31 декабря пройдет международная трансляция боя знаменитых часов.

Биг-Бен находится на реставрации почти три года, и с начала работ он в основном молчал, напоминает телеканал "Россия 24".