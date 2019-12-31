Тренер ЦСКА Никитин – об игре с "Локомотивом": обе команды показали все, что есть в хоккее

Главный тренер московского ЦСКА Игорь Никитин поделился впечатлениями от игры своих подопечных в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против ярославского "Локомотива" (4:3 ОТ).

"Были и тактические моменты, и индивидуальная игра, и командная, характер, удача – все, что есть в хоккее, обе команды показали, – приводит слова Никитина пресс-служба ЦСКА. – Естественно, мы довольны победой, прежде всего тем, что смогли вернуться в игру после того, как "Локомотив" повел в счете. Сейчас пару дней отдохнем"

Напомним, ЦСКА одержал четвертую победу в последних пяти играх и с 63 очками лидирует в Западной конференции, а "Локомотив" в ней же расположился на шестой строчке, имея в активе 49 очков. Железнодорожники потерпели третье поражение кряду.

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ армейцы в субботу, 4 января, на выезде сыграют с "Сочи", а ярославцы днем ранее примут хабаровский "Амур"