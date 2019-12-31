В России могут ввести презумпцию согласия на посмертное донорство

Председатель комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов заявил, что в России может быть введена презумпция согласия на посмертное донорство.

Презумпция согласия подразумевает, что человек после смерти может стать донором органов даже в том случае, если он не давал на это письменного или устного согласия, когда был жив. При жизни он может оформить отказ от презумпции, передает РИА Новости. Кроме того, такой отказ может поступить от родственников в течение трех часов после того, как у человека диагностирована смерть мозга. Врачи обязаны поставить их в известность о намерении изъять органы. Если же родственников нет, вопрос о посмертном донорстве будет решать консилиум.

Законопроект уже подготовлен, рассказал Морозов. Депутаты работали над ним вместе с Минздравом и врачами. Ожидается детальное обсуждение инициативы.