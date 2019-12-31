С 1 января 2020 года в России вновь ограничат предельный размер долга

С 1 января 2020 года на территории Российской Федерации вступает в силу последний этап ограничения предельного долга по потребительским кредитам и займам. Максимальный размер процентов по кредитам на срок до 1 года не должен будет превышать сумму самого долга более чем в 1,5 раза.

Данное ограничение распространяется на неустойки (в том числе пени и штрафы), а также платежи за услуги, которые оказываются кредитором заемщику по договору потребительского кредита за отдельную плату.

Ужесточение условий потребительских кредитов и займов началось в январе 2019 года, напоминает РИА Новости. За год максимальный размер процентов снизился в два раза, ежедневная процентная ставка была ограничена уровнем в 1 процент, был введен специальный финансовый продукт – альтернатива "займам до зарплаты".

По словам директора саморегулируемой организации "МиР" Елены Стратьевой, ограничения направлены в первую очередь на микрофинансовый рынок. Они привели к уменьшению количества игроков на рынке и ужесточению оценки кредитоспособности заемщиков.

Заместитель председателя Центробанка Владимир Чистюхин в ноябре заявил, что регулятор пока не планирует вводить новые ужесточения на микрофинансовом рынке. Влияние изменений, уже вступивших в силу, ЦБ РФ оценит во второй половине 2020 года.