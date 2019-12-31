Новости Экономика

Все видео этой рубрики
31 декабря 201907:38

С 1 января 2020 года в России вновь ограничат предельный размер долга

Global Look Press

С 1 января 2020 года на территории Российской Федерации вступает в силу последний этап ограничения предельного долга по потребительским кредитам и займам. Максимальный размер процентов по кредитам на срок до 1 года не должен будет превышать сумму самого долга более чем в 1,5 раза.

Данное ограничение распространяется на неустойки (в том числе пени и штрафы), а также платежи за услуги, которые оказываются кредитором заемщику по договору потребительского кредита за отдельную плату.

Ужесточение условий потребительских кредитов и займов началось в январе 2019 года, напоминает РИА Новости. За год максимальный размер процентов снизился в два раза, ежедневная процентная ставка была ограничена уровнем в 1 процент, был введен специальный финансовый продукт – альтернатива "займам до зарплаты".

По словам директора саморегулируемой организации "МиР" Елены Стратьевой, ограничения направлены в первую очередь на микрофинансовый рынок. Они привели к уменьшению количества игроков на рынке и ужесточению оценки кредитоспособности заемщиков.

Заместитель председателя Центробанка Владимир Чистюхин в ноябре заявил, что регулятор пока не планирует вводить новые ужесточения на микрофинансовом рынке. Влияние изменений, уже вступивших в силу, ЦБ РФ оценит во второй половине 2020 года.

Сейчас

06:59

В Канаде 200 авиарейсов отменили из-за ледяного дождя и снегопада

04:26

Forbes: США опоздали с санкциями против "Северного потока-2"

00:44

Зеленский рассказал о пятилетнем газовом контракте с Россией

00:29

Миллер: транзит газа через Украину в Европу с 1 января обеспечен

21:20

В Москве 6 человек пострадали в ДТП с участием трамвая

20:40

Арестован второй задержанный за подготовку "новогодних" терактов

19:55

Кремль подготовил специальный альбом к юбилею Путина во главе государства

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Вести.Регионы

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Вести.Наука

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

В новый год - с новым контрактом: подробности соглашения по газу между Москвой и Киевом

В новый год - с новым контрактом: подробности соглашения по газу между Москвой и Киевом

25 минут назад
В России могут ввести презумпцию согласия на посмертное донорство

В России могут ввести презумпцию согласия на посмертное донорство

46 минут назад
Forbes: США опоздали с санкциями против "Северного потока-2"

Forbes: США опоздали с санкциями против "Северного потока-2"

3 часа назад
Карлос Гон: я сбежал от несправедливости и политического преследования

Карлос Гон: я сбежал от несправедливости и политического преследования

1 час назад

Трансляции

23:53

Новогоднее обращение президента РФ Владимира Путина
Все трансляции
В своей новогодней речи Ангела Меркель обратилась к проблемам климата

В своей новогодней речи Ангела Меркель обратилась к проблемам климата

2 часа назад
Что известно о питерских террористах

Что известно о питерских террористах

10 часов назад
"Путин. 20 лет". Ключевые события и эксклюзивные кадры личных фотографов и операторов

"Путин. 20 лет". Ключевые события и эксклюзивные кадры личных фотографов и операторов

9 часов назад
Ученые: Европу ждет климатическая катастрофа

Ученые: Европу ждет климатическая катастрофа

6 часов назад
Где дешево и интересно встретить Новый год?

Где дешево и интересно встретить Новый год?

7 часов назад
Рамзан Кадыров поблагодарил Владимира Путина за уничтожение терроризма, мир и стабильность

Рамзан Кадыров поблагодарил Владимира Путина за уничтожение терроризма, мир и стабильность

5 часов назад
Момент столкновения самосвала с трамваем на севере Москвы попал на видео

Момент столкновения самосвала с трамваем на севере Москвы попал на видео

9 часов назад
Экс-главбух "Седьмой студии": мой долг - изобличить Серебренникова

Экс-главбух "Седьмой студии": мой долг - изобличить Серебренникова

14 часов назад
Экс-глава Nissan Карлос Гон прилетел в Бейрут из Японии, где был под домашним арестом

Экс-глава Nissan Карлос Гон прилетел в Бейрут из Японии, где был под домашним арестом

2 часа назад
Форвард "Рейнджерс" Артемий Панарин примет участие в Матче звезд НХЛ

Форвард "Рейнджерс" Артемий Панарин примет участие в Матче звезд НХЛ

5 часов назад
Зеленский рассказал о пятилетнем газовом контракте с Россией

Зеленский рассказал о пятилетнем газовом контракте с Россией

7 часов назад
Топ-10 регионов России по популярности шампанского в новогодние праздники

Топ-10 регионов России по популярности шампанского в новогодние праздники

30.12.2019 07:41
Рост населения США замедлился до 100-летнего минимума

Рост населения США замедлился до 100-летнего минимума

7 часов назад
Вильфанд рассказал о погоде в новогоднюю ночь

Вильфанд рассказал о погоде в новогоднюю ночь

18 часов назад
Идеальный оливье и искусственная елка: как подписчики Вестей отметят Новый год

Идеальный оливье и искусственная елка: как подписчики Вестей отметят Новый год

17 часов назад
Новогодняя классика: смотрите лучшие фильмы на телеканале "Россия 1"

Новогодняя классика: смотрите лучшие фильмы на телеканале "Россия 1"

13 часов назад
Душевная кухня к Новому году: вкус, запах, атмосфера

Душевная кухня к Новому году: вкус, запах, атмосфера

18 часов назад
"Золотой орел" - 2020: опубликован список номинантов

"Золотой орел" - 2020: опубликован список номинантов

19 часов назад
Нужна помощь: Алену Грошеву спасет дорогое лекарство

Нужна помощь: Алену Грошеву спасет дорогое лекарство

23 часа назад
Российский кинопрокат возглавила комедия "Холоп"

Российский кинопрокат возглавила комедия "Холоп"

30.12.2019 02:21
Большая премьера: фантастическое "Вторжение" рвется на экраны

Большая премьера: фантастическое "Вторжение" рвется на экраны

28.12.2019 21:14
338
В Уругвае введен режим ЧС из-за роста насилия в отношении женщин

В Уругвае введен режим ЧС из-за роста насилия в отношении женщин

37 минут назад
Обновленные часы башни Биг-Бен оповестят Великобританию о Новом годе

Обновленные часы башни Биг-Бен оповестят Великобританию о Новом годе

41 минута назад
К Сахалину приближается снежный шторм

К Сахалину приближается снежный шторм

1 час назад
Две шайбы и передача Евгения Малкина помогли "Питтсбургу" обыграть "Оттаву"

Две шайбы и передача Евгения Малкина помогли "Питтсбургу" обыграть "Оттаву"

2 часа назад
Из-за новогодних фейерверков в Москве перекроют ряд улиц

Из-за новогодних фейерверков в Москве перекроют ряд улиц

4 часа назад
Госсекретарь США объяснил генсеку ООН причины ударов по Сирии и Ираку

Госсекретарь США объяснил генсеку ООН причины ударов по Сирии и Ираку

5 часов назад
Витренко рассказал о деталях соглашения, подписанного "Нафтогазом" и "Газпромом"

Витренко рассказал о деталях соглашения, подписанного "Нафтогазом" и "Газпромом"

6 часов назад
Российские хоккеистки вышли в полуфинал молодежного чемпионата мира

Российские хоккеистки вышли в полуфинал молодежного чемпионата мира

6 часов назад
Антонов обсудил с Салливаном отношения России и США

Антонов обсудил с Салливаном отношения России и США

7 часов назад
Сборная США обыграла команду Чехии в матче молодежного чемпионата мира

Сборная США обыграла команду Чехии в матче молодежного чемпионата мира

7 часов назад
Научные открытия в России в 2019 году - вот лишь некоторые достижения

Научные открытия в России в 2019 году - вот лишь некоторые достижения

7 часов назад
10 курортов России, где можно встретить Новый год

10 курортов России, где можно встретить Новый год

7 часов назад
В Москве задержали похитительницу Рождества

В Москве задержали похитительницу Рождества

10 часов назад
В якутском селе скульптор усадил в кресло упитанную мышь из навоза

В якутском селе скульптор усадил в кресло упитанную мышь из навоза

12 часов назад
Физик придумал, как сдвинуть Солнечную систему

Физик придумал, как сдвинуть Солнечную систему

12 часов назад
Физические нагрузки снижают риск сразу семи видов рака

Физические нагрузки снижают риск сразу семи видов рака

14 часов назад
Лучшие боевики 2019 года. Экшен на войне и в декорациях sci-fi

Лучшие боевики 2019 года. Экшен на войне и в декорациях sci-fi

17 часов назад
Страшно, аж жуть! Лучшие хорроры 2019 года

Страшно, аж жуть! Лучшие хорроры 2019 года

18 часов назад
Роскачество рассказало об опасных консервах

Роскачество рассказало об опасных консервах

18 часов назад
В России посчитали тех, кто не может купить себе новый автомобиль

В России посчитали тех, кто не может купить себе новый автомобиль

19 часов назад
20 лучших мультфильмов уходящего десятилетия

20 лучших мультфильмов уходящего десятилетия

19 часов назад
Новый Kia Sorento получит интерьер от "Оптимы"

Новый Kia Sorento получит интерьер от "Оптимы"

20 часов назад
Рост материнского капитала и электронные трудовые книжки: что ждет россиян в 2020 году

Рост материнского капитала и электронные трудовые книжки: что ждет россиян в 2020 году

21 час назад

Вы можете получать оповещения от vesti.ru в вашем браузере

Подписаться Отменить подписку