Facebook теряет капитализацию из-за потери доверия

Американские фондовые индексы 31 декабря продемонстрировали максимальное падение за последние четыре недели.

Как передает "Интерфакс", об этом мировую общественность проинформировало министерство торговли США.

Ведомство также отметило, что дефицит торговли товарами в ноябре упал до минимума за 27 месяцев. Отрицательное сальдо составило 63,2 миллиардов долларов по сравнению с 66,8 миллиардами долларов в октябре. При этом эксперты ожидали повышения до 68,7 миллиардов долларов.

31 декабря серьезнее всего снизились котировки акций таких известных компаний как IBM и Facebook (-1,8%), а также Walt Disney (-1,4%) и Procter & Gamble (-1,3%).

Снижение капитализации Facebook аналитики объясняют резкой критикой в адрес компании со стороны основателя и одного из руководителей Salesforce.com Марка Бениоффа, который в минувшие выходные в интервью телеканалу CNN заявил, что известная соцсеть является виновником "кризиса доверия" в обществе.