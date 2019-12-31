"Эвертон" собирается приобрести Хамеса Родригеса

Колумбийский полузащитник Хамес Родригес может в январе покинуть мадридский "Реал" и перейти в английский "Эвертон". При этом мадридцы рассчитывают выручить от продажи 28-летнего футболиста 40 миллионов евро.

Родригес вернулся в "Реал" летом из "Баварии", где он находился в аренде. Но заиграть в "королевском клубе" Хамес не смог. К тому же он получил травму и выбыл на продолжительный срок. В первом круге он сыграл в 7 матчах из 19 и забил один мяч. "Реал" готов продать полузащитника во время зимнего трансферного окна.

Наиболее вероятный вариант продолжения карьеры – переход Родригеса в английский "Эвертон". Новый тренер девятикратных чемпионов Англии Карло Анчелотти хорошо знает возможности Хамеса по работе в "Реале" и "Баварии".