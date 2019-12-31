Российские десантники стали в пять раз быстрее

Подразделения ВДВ России смогли в пять раз сократить время на подготовку и выполнение боевой задачи. Это удалось добиться благодаря применению в качестве боевой единицы "вертолет – десантно-штурмовой взвод", сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ.

Кроме того, рассказали в военном ведомстве, интенсивность боевой подготовки ВДВ выросла на 5%, если сравнивать с 2018 годом. В частности, в уходящем году десант провел около 2500 учений и тренировок, 50 из них – международные. Самыми крупными маневрами были названы "Центр-2019".