Самолет экстренно сел в Екатеринбурге из-за проблем с двигателем

В екатеринбургском аэропорту Кольцово совершил экстренную посадку самолет.

Лайнер "Уральских авиалиний" летел из Новосибирска в Москву. Во время полета у него возникли проблемы с двигателем. Командир суда запросил аварийную посадку.

Как сообщил "Интерфаксу" информированный источник, лайнер удалось благополучно посадить в аэропорту Екатеринбурга. На борту самолета находились 115 человек.