В Австралии из-за пожаров погибли два человека

Два человека погибли, пять пропали без вести в результате пожаров в Австралии.

Как передает РИА Новости, об этом мировую общественность проинформировала газета Australian.

Издание сообщило, что оба погибшие были из деревни Кобарго, которая находится в юго-восточной части штата Новый Южный Уэльс​​​.

В свою очередь премьер-министр страны Скотт Моррисон констатировал, что пожары в Новом Южном Уэльсе и Виктории продолжают бушевать, и правительство надеется на помощь армии.

Отмечается, что огненная стихия уже уничтожила уже более трех миллионов гектаров леса. На прошлой неделе в крупнейшем городе Австралии, Сиднее, был введен режим чрезвычайной ситуации из-за плотного дыма, окутавшего мегаполис.