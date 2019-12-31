Адвокат Карлоса Гона не знал о готовящемся побеге

Адвокат бывшего главы автоконцерна Nissan Карлоса Гона Дзюнъитиро Хиронака не знал о том, что его клиент готовит побег, и был очень удивлен новостям. "Я владею не большим объемом информации, чем СМИ", — заявил он в ходе пресс-конференции. По его словам, он общался со своим клиентом на прошлой неделе.

Причем все три паспорта Гона по-прежнему находятся у адвокатов. "Возможности того, что Гон мог воспользоваться каким-либо из них, абсолютно нет", — добавил Хиронака.

Гон, находящийся под домашним арестом, покинул Японию и сейчас находится в Ливане. Также у него есть гражданства Франции и Бразилии. Он заявил, что покинул Японию, "спасаясь от политического преследования", передает РИА Новости.

В Токио Карлос Гон ожидал суда по обвинению в налоговых преступлениях и финансовом мошенничестве. Будучи руководителем концерна, он, по версии следствия, выплатил себе в качестве премии 80 миллионов долларов и не задекларировал их. Под домашний арест его отправили в апреле, освободив из-под стражи под залог в 4,5 миллиона долларов, напоминает "Россия 24".