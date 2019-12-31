Пассажиры норильского автобуса попали в снежную ловушку

В немыслимую ситуацию попали более 20 жителей Норильска — они полчаса просидели в продуваемом сильнейшим ветром и полным снега автобусе. Один из очевидцев снял видео из заметаемого общественного транспорта.

"30 декабря, 35-й маршрут. Стоим на Далдыкане. Ветер со снегом в лицо. Вот в таких условиях люди ждут непонятно чего", — рассказал автор записи.

Первоначально появилась информация, что автобус заглох на дороге во время шторма, а пассажиры попали в снежную ловушку. Позже знакомые с ситуацией источники уточнили, что на дороге образовалась масштабная пробка после ДТП, так что машины пришлось эвакуировать инспекторам ДПС. С этим и был связан "простой" на дороге.

В Норильске второй день сохраняется штормовое предупреждение, порывы ветра достигают 22 метров в секунду.