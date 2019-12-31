Новейший тральщик "Владимир Емельянов" официально включен в состав ВМФ России

В Балтийске провели церемонию подъема Андреевского флага на новейшем корабле противоминной обороны "Владимир Емельянов". Теперь тральщик официально вошел в состав Военно-морского флота РФ.

В строю — экипаж "Владимира Емельянова", а также командование Черноморского и Балтийского флотов. Отдана команда — поднять Андреевский флаг, он является знаменем корабля. С этой минуты судно официально становится боевой единицей ВМФ России.

"Владимир Емельянов" построен был построен на Средне-Невском судостроительном заводе. На Балтике он успешно продемонстрировал свои мореходные и боевые качества. В том числе высокую маневренность и способность обнаружить и уничтожить так называемые умные мины. Для изготовления корпуса тральщика использовался композитный материал. На его борту установлен современный поисковый комплекс "Александрит". Кроме того, судно оснащено беспилотным катером с роботизированной системой управления.

"Морской тральщик является примером эффективной реализации масштабного проекта по перевооружению российского флота", — отметил начальник штаба Балтийского флота Владимир Воробьев.

"После вхождения Крыма в состав России началось глобальное обновление флота. Когда приходят новые суда, для нас это всегда праздник", — поделился замкомандира Крымской военно-морской базы Павлы Ясницский.

Руководить переходом корабля с Балтики через поведёт корабль с Балтики через Атлантический океан в Севастополь будет Денис Гайнутдинов. Он назначен командиром "Владимира Емельянова".

"Для меня это первый корабль. Я рад, что попал именно на него. Постараюсь выполнить все поставленные задачи", — говорит Денис Гайнутдинов.

"Владимир Емельянов" в течение какого-то времени еще останется в Балтийском море. Он будет участвовать в праздновании Дня Победы. После чего отправится на место постоянного базирования. Он станет вторым судном такого класса на Черноморском флоте", — передает ГТРК "Калининград" Владимир Гладюк.

Напомним, Владимир Емельянов был Героем Социалистического труда и директором Средне-Невского судостроительного завода. Позже он возглавлял завод им. А. А. Жданова ("Северная верфь"). Теперь новейший противоминный тральщик с его именем заступил на вахту на Черноморском флоте.