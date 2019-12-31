Сверхмощные "Малки" завершают капитальный ремонт

Ремонт и модернизация самоходных артиллерийских установок 2С7 "Пион" подходит к концу. Боевым машинам заменили трансмиссию, электропроводку, системы наблюдения и связи, сообщает агентство "Интерфакс" со ссылкой на "Уралвагонзавод". После обновления САУ получит индекс 2С7М и будет называться "Малка".

203-миллиметровое орудие 2С7 – одно из самых мощных в мире. Вес всего одного снаряда – 110 килограммов. Дальность огня достигает 49 километров.

Сама САУ весит, как основной боевой танк, 46 тонн. Максимальная скорость движения не превышает 50 километров в час по шоссе. В боекомплекте самоходки помещается не более 8 снарядов, остальные возят транспортно-заряжающие машины. Обслуживает 2С7 экипаж из 7 человек.